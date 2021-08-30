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Так би і в рингу! Вболівальники влаштували бійку на трибуні з яскравим нокдауном

Олександр Трикіша
30 серпня, 11:13
Під час поєдинку блогера Джейка Пола і колишнього чемпіона MMA на трибунах було цікавіше, ніж на рингу. Вболівальники влаштували "махач" з ефектним нокдауном

Вболівальники побилися на трибуні під час бою Пол - Вудлі

Поки ютубер бив колишнього чемпіона UFC, на трибуні з'ясовували стосунки фанати єдиноборств. І у них виходило навіть краще, ніж у бійців у ринзі! Чого тільки вартий нокдаун одного з призвідників бійки.

Втім, він швидко піднявся на ноги і навіть спробував повернути боржок своєму кривднику, але нарвався на удар іншого хлопця.

На жаль, на цьому відео обривається, тому остаточна доля забіяк невідома.

Джейк Пол, як і його брат Логан, який недавно вистояв проти Флойда Мейвезера, вирішив себе спробувати в боксі зовсім недавно.

Свій дебютний бій він провів в січні 2020-го, нокаутувавши британського блогера AnEsonGib. Потім Пол переміг колишнього баскетболіста НБА Нейта Робінсона.

А в своєму попередньому бою він нокаутував колишнього чемпіона ONE Championship і Bellator Бена Аскрена.

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