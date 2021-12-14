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Синок Шевченко залишає Динамо заради Англії: названо клуб

Олег Люлька
14 грудня, 14:37
Лівий захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру в англійському Евертоні

Нова сторінка в кар'рі Миколенка / Фото: Динамо Київ Inside

22-річний захисник київського Динамо переходить до ліверпульського Евертона, очолюваного екстренером Андрія Вороніна по Ліверпулю Рафаелем Бенітесом.

Про це повідомляє канал Динамо Київ Inside.

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Раніше Миколенко сватали до Мілана, Наполі і навіть до Дженоа Андрія Шевченка, але він стане "ірискою", як називають 14-й клуб англійської Прем'єр-ліги Евертон.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українця у 17 мільйонів євро.

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Віталій Миколенко / Фото: Facebook

Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.