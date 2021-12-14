Сынок Шевченко покидает Динамо ради Англии: назван клуб

Новая страница в карьере Миколенко / Фото: Динамо Киев Inside

22-летний защитник киевского Динамо переходит в ливерпульский Эвертон, возглавляемый экс-тренером Андрея Воронина по Ливерпулю Рафаэлем Бенитесом.

Об этом сообщает канал Динамо Киев Inside.

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Ранее Миколенко сватали в Милан, Наполи и даже в Дженоа к Андрею Шевченко, но он станет "ириской", как называют 14-й клуб английской Премьер-лиги Эвертон.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 17 миллионов евро.

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Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.