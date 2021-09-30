Син Яремчука шаленіє від розгрому Барселони: кумедне відео

Дружина і син Романа Яремчука / Фото: Instagram

Українець Роман Яремчук не забив у матчі Бенфіка – Барселона, але взяв визначальну участь у комбінації, яка завершилася другим голом у ворота каталонців, сенсаційно розгромлених з рахунком 0:3.

На цьому матчі на трибунах лісабонського "Ештадіу да Луш" був особливий уболівальник – син українського форварда Бенфіки Романа Яремчука, дворічний Микита.

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За словами дружини футболіста, Христини, хлопчик вперше пішов на футбол.

І яким же фартовим для Бенфіки виявилася його присутність на стадіоні.

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Відзначимо, що Микитка Яремчук був одягнений у футболку Бенфіки з номером 2, який відповідає його віку.

А коли за допомогою його батька Бенфіка забивала у ворота Барселони, радості малюка не було меж.

Відзначимо, що після перемоги над Барселоною Бенфіка посідає другий рядок у групі Е Ліги чемпіонів, випереджаючи на три очки Динамо, яке напередодні програло в Мюнхені Баварії 0:5.

Тим часом головного тренера Барселони Рональда Кумана ось-ось можуть звільнити.