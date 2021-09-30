Сын Яремчука балдеет от разгрома Барселоны: уморное видео

Жена и сын Романа Яремчука / Фото: Instagram

Украинец Роман Яремчук не забил в матче Бенфика – Барселона, но принял ключевое участие в комбинации, которая завершилась вторым голом в ворота каталонцев, сенсационно разгромленных со счетом 0:3.

На этом матче на трибунах лиссабонского "Эштадиу да Луш" был особенный болельщик – сын украинского форварда Бенфики Романа Яремчука, двухлетний Никита.

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По словам жены футболиста, Кристины, мальчик впервые пошел на футбол.

И каким же фартовым для Бенфики оказалось его присутствие на стадионе.

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Отметим, что Никитка Яремчук был одет в футболку Бенфики с номером 2, соответствующим его возрасту.

А когда с помощью его отца Бенфика забивала в ворота Барселоны, радости малыша не было предела.

Отметим, что после победы над Барселоной Бенфика занимает второе место в группе Е Лиги чемпионов, опережая на три очка Динамо, накануне проигравшее в Мюнхене Баварии 0:5.

Между тем главный тренер Барселоны Рональд Куман вот-вот может быть уволен.