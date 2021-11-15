Син Суркіса претендує на "Золотий м'яч"! Що він такого зробив

Син Григорія Суркіса мріє потрапити в основу Динамо
Серед номінантів на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ у категорії U-15 син Григорія Суркіса – В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.
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В'ячеслав Суркіс виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021: у Шахтаря у півфіналі, потім – у ДАФ Дніпро, повідомляє UA-Football.
Усі претенденти на "Золотий м'яч" у категорії U-15:
- В'ячеслав Суркіс (Динамо)
- Марк Кисіль (Шахтар)
- Данило Гаража (ДАФ Дніпро)
- Артур Бакай (Шахтар)
- Кирило Дігтяр (УФК-Метал)
- Дем'ян Третяк (ДАФ Дніпро)
- Микита Гудименко (Локомотив)
- Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)
- Руслан Нестеренко (Динамо)
Раніше В'ячеслав назвав свого кумира серед воротарів: "Прикладом для мене завжди був Олександр Шовковський. Вважаю його найкращим воротарем в історії українського футболу. Навіть дивився, як він діяв під час пенальті у матчах за Динамо".