16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
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Чорноморець --
Динамо --
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Рух --
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Олександрія --
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Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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Син Суркіса претендує на "Золотий м'яч"! Що він такого зробив

Андрій Трофімов
15 листопада, 11:47
Дитячо-юнацька футбольна ліга України назвала імена претендентів на звання найкращого футболіста року

Син Григорія Суркіса мріє потрапити в основу Динамо

Серед номінантів на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ у категорії U-15 син Григорія Суркіса – В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.

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В'ячеслав Суркіс виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021: у Шахтаря у півфіналі, потім – у ДАФ Дніпро, повідомляє UA-Football.

Усі претенденти на "Золотий м'яч" у категорії U-15:

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  • В'ячеслав Суркіс (Динамо)
  • Марк Кисіль (Шахтар)
  • Данило Гаража (ДАФ Дніпро)
  • Артур Бакай (Шахтар)
  • Кирило Дігтяр (УФК-Метал)
  • Дем'ян Третяк (ДАФ Дніпро)
  • Микита Гудименко (Локомотив)
  • Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)
  • Руслан Нестеренко (Динамо)

Раніше В'ячеслав назвав свого кумира серед воротарів: "Прикладом для мене завжди був Олександр Шовковський. Вважаю його найкращим воротарем в історії українського футболу. Навіть дивився, як він діяв під час пенальті у матчах за Динамо".