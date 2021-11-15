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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"! Что он такого сделал

Андрей Трофимов
15 ноября, 11:47
Детско-юношеская футбольная лига Украины назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста года

Сын Григория Суркиса мечтает попасть в основу Динамо

Среди номинантов на "Золотой мяч" ДЮФЛУ в категории U-15 сын Григория Суркиса – Вячеслав, который является голкипером Динамо.

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Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у Шахтера в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр, сообщает UA-Football.

Все претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15:

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  • Вячеслав Суркис (Динамо)
  • Марк Кисель (Шахтер)
  • Даниил Гаража (ДАФ Днепр)
  • Артур Бакай (Шахтер)
  • Кирилл Дегтярь (УФК-Металл)
  • Демьян Третяк (ДАФ Днепр)
  • Никита Гудыменко (Локомотив)
  • Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)
  • Руслан Нестеренко (Динамо)

Ранее Вячеслав назвал своего кумира среди вратарей: "Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за Динамо".