Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"! Что он такого сделал

Сын Григория Суркиса мечтает попасть в основу Динамо

Среди номинантов на "Золотой мяч" ДЮФЛУ в категории U-15 сын Григория Суркиса – Вячеслав, который является голкипером Динамо.

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Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у Шахтера в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр, сообщает UA-Football.

Все претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15:

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Вячеслав Суркис (Динамо)

Марк Кисель (Шахтер)

Даниил Гаража (ДАФ Днепр)

Артур Бакай (Шахтер)

Кирилл Дегтярь (УФК-Металл)

Демьян Третяк (ДАФ Днепр)

Никита Гудыменко (Локомотив)

Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)

Руслан Нестеренко (Динамо)

Ранее Вячеслав назвал своего кумира среди вратарей: "Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за Динамо".