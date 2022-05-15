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Реал --
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Вест Хем --
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Син Холіфілда засмутив легендарного батька (відео нокауту)

Сергій Шаховець
15 травня, 10:45
Поєдинок між Еваном Холіфілдом та Джермейном Макдональдом несподівано рано закінчився для перспективного боксера

Еван Холіфілд vs Джермейн Макдональд / Фото: Колаж: Сьогодні

В Інглвуді (Каліфорнія, США) у рамках вечора боксу відбувся бій у категорії середньої ваги між сином легендарного Евандера Холіфілда Еваном та Джермейном Макдональдом.

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У другому раунді поєдинку Макдональд контратакував ідеальним оверхендом і впустив Евана на канвас. 24-річний боксер важко впав обличчям униз.

Син Холіфілда спробував одразу піднятися, але рефері не дав змоги продовжити поєдинок.

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Холіфілд-молодший зазнав першої поразки в кар'єрі. До цього у кар'єрі проспекту було 9 перемог.

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Його співвітчизник Джермейн Макдональд здобув сьому перемогу у кар'єрі, при п'яти поразках.