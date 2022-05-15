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Сын Холифилда огорчил легендарного отца (видео нокаута)

Сергей Шаховец
15 мая, 10:45
Поединок между Эваном Холифилдом и Джермейном Макдональдом неожиданно рано закончился для перспективного боксера

Эван Холифилд vs Джермейн Макдональд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Инглвуде (Калифорния, США) в рамках вечера бокса состоялся бой в категории среднего веса между сыном легендарного Эвандера Холифилда Эваном и Джермейном Макдональдом.

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Во втором раунде поединка Макдональд контратаковал идеальным оверхендом и уронил Эвана на канвас. 24-летний боксер тяжело упал лицом вниз.

Сын Холифилда попытался сразу подняться, но рефери не дал возможности продолжить поединок.

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Холифилд-младший потерпел первое поражение в карьере. До этого в карьере проспекта было 9 побед.

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Его Соотечественник Джермейн Макдональд одержал седьмую победу в карьере, при пяти поражениях.