Світоліна виграла матч, що почався ще минулої ночі

Еліна Світоліна програла на турнірі в Істбурні / Фото: Reuters

Матч між Світоліною і француженкою Фіоні Ферро в 1/8 фіналу турніру WTA 250 в Чикаго почався ще минулої ночі, але поєдинок був перерваний через погодні умови.

Читайте також: Що подумає чоловік? Еліна Світоліна вперше після весілля зважилася на відверте фото

Небо над кортом затягнуло чорними хмарами, тому організатори вирішили дограти його пізніше. На той момент рахунок був 4:4.

Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

Реклама

Уже сьогодні тенісистки повернулися на корт і дограли поєдинок, який завершився перемогою українки – 6:4, 6:4.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з Крістіною Младенович з Франції (№57 WTA).

Нагадаємо, що 26-річна українка вийшла до другого кола турніру WTA 250 в Чикаго після відмови Клари Бюрель продовжувати поєдинок. У третьому сеті француженка відмовилася догравати матч і знялася з турніру.