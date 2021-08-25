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Світоліна виграла матч, що почався ще минулої ночі

Олександр Трикіша
25 серпня, 23:14
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла матч, який був перерваний через темряву. Наша тенісистка зіграє в чвертьфіналі турніру в Чикаго

Еліна Світоліна програла на турнірі в Істбурні / Фото: Reuters

Матч між Світоліною і француженкою Фіоні Ферро в 1/8 фіналу турніру WTA 250 в Чикаго почався ще минулої ночі, але поєдинок був перерваний через погодні умови.

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Небо над кортом затягнуло чорними хмарами, тому організатори вирішили дограти його пізніше. На той момент рахунок був 4:4.

Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

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Уже сьогодні тенісистки повернулися на корт і дограли поєдинок, який завершився перемогою українки – 6:4, 6:4.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з Крістіною Младенович з Франції (№57 WTA).

Нагадаємо, що 26-річна українка вийшла до другого кола турніру WTA 250 в Чикаго після відмови Клари Бюрель продовжувати поєдинок. У третьому сеті француженка відмовилася догравати матч і знялася з турніру.

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