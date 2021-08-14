Що подумає чоловік? Еліна Світоліна вперше після весілля зважилася на відверте фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше після весілля опублікувала в соцмережах відверте фото. Спортсменка позувала на балконі в купальнику

Елына Світоліна / Фото: Инстаграм

На Олімпійських іграх в Токіо Світоліна в неймовірній битві завоювала бронзову медаль, а зараз набирається сил. Українка показала гарне фотона балконі, де вона насолоджується сонячними променями в чорному купальнику.

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Еліна вперше після весілля зважилася опублікувати в соцмережах відверте фото. Перед заміжжям тенісистка показала своє останнє фото в статусі холостячки. Здавалося, більше такої Еліни ми не побачимо, але українка знову радує фанатів.

До речі, напередодні Світоліна зазнала фіаско в стартовому матчі турніру в Монреалі. Українська тенісистка невдало виступила на турнірі в Канаді.

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Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

А перед цим Світоліна піднялася в рейтингу, хоча для WTA олімпійської бронзи Еліни не існує. В оновленому рейтингу кращих тенісисток світу перша ракетка України Еліна Світоліна зробила крок вгору.