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11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
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Світоліна дивиться на Кличка, як Хейден (фото)

Андрій Трофімов
30 листопада, 10:51
Володимир Кличко та Еліна Світоліна провели за одним столом вечір у Києві під час благодійного аукціону, організованого тенісисткою

Кличко з Гейден і Еліною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилися нові знімки з гала-вечері благодійного фонду Еліни Світоліної у столиці України, одним із гостей якого був Володимир Кличко.

Одне їхнє спільне з Еліною фото раніше вже привернуло до себе увагу користувачів соцмереж, котрі відзначили, які ефектні уславлені спортсмени разом.

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Тепер же Жан Беленюк опублікував у Instagram кадр, на якому можна побачити, яким цікавим поглядом Еліна Світоліна, яка влітку зіграла весілля з Гаелем Монфісом, дивиться на завидного холостяка Володимира Кличка.

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Деякі користувачі соцмереж помітили схожість із тим, як на Кличка дивилася його колишня наречена – американська актриса Гейден Паннетьєр.

Гейден Панеттьєр і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Вечір у рамках благодійного аукціону Світоліна та Кличко провели за одним столом.

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При цьому багато хто далеко не відразу впізнав у красуні в чарівній вечірній сукні першу ракетку України.

Нагадаємо, Володимир Кличко розійшовся з Гейден Панеттьєр 2018 року після дев'яти років стосунків.

При цьому вихованням доньки Гейден та Володимира зайнята бабуся – мама братів Кличків. 9 грудня Каї Євдокії виповниться 7 років.

Минуле Гейден Панеттьєр – з Володимиром і дочкою / Фото: Twitter