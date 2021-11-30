3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Вечер вместе: Свитолина смотрит на Кличко, как Хейден (фото)

Андрей Трофимов
30 ноября, 10:51
Владимир Кличко и Элина Свитолина провели за одним столом вечер в Киеве во время благотворительного аукциона, организованного теннисисткой

Кличко с Хейден и Элиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появились новые снимки с гала-ужина благотворительного фонда Элины Свитолиной в столице Украины, одним из гостей которого был Владимир Кличко.

Одно их совместное с Элиной фото ранее уже обратило на себя внимание пользователей соцсетей, отметивших, как эффектно они смотрятся вместе.

Реклама

Теперь же Жан Беленюк опубликовал в Instagram кадр, на котором можно увидеть, каким интересным взглядом Элина Свитолина, летом сыгравшая свадьбу с Гаэлем Монфисом, смотрит на завидного холостяка Владимира Кличко.

Реклама

Некоторые пользователи соцсетей тут же подметили сходство с тем, как на Кличко смотрела его бывшая невеста – американская актриса Хейден Паннетьер.

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Вечер в рамках благотворительного аукциона Свитолина и Кличко провели за одним столом.

Реклама

При этом многие далеко не сразу узнали в красотке в обворожительном вечернем платье первую ракетку Украины.

Напомним, Владимир Кличко расстался с Хейден Панеттьер в 2018 году после девяти лет отношений.

При этом воспитанием дочки Хейден и Владимира занята бабушка – мама братьев Кличко. 9 декабря Кайе Евдокии исполнится 7 лет.

Прошлая жизнь Хейден – с Владимиром и дочкой / Фото: Twitter