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Мілан --
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Світоліна з перемоги розпочала свій похід за мільйоном на турнірі в Індіан-Веллсі

Сергій Шаховець
9 жовтня, 09:44
На престижному тенісному турнірі в Індіан-Веллсі дві українки продовжують боротьбу за цінний трофей

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Завдяки 4-му номеру посіву українка стартувала з другого раунду змагань.

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У стартовому поєдинку 27-річна тенісистка впевнено перемогла Терезу Мартинцову (№52 WTA) – 6:2, 7:5. Матч тривав трохи більше години.

В 1/16 фіналу турніру в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна зіграє проти Сора Кирстя з Румунії (№40 WTA). Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

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Індіан-Веллс. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Тереза Мартінцова (Чехія) – 6:2, 7:5

Додамо, що українка Марта Костюк програла матч другого раунду іменитій румунці Сімоні Халеп (№17 WTA) – 6:7 (2), 1:6.

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Сьогодні в Індіан-Веллсі третя учасниця з України Даяна Ястремська гратиме проти іспанки Паули Бадоси (№27 WTA). У першому колі Даяна здолала 18-річну Ельзу Жакемо з Франції (№374 WTA) – 6:2, 6:4.

Нагадаємо, що тенісний турнір в Індіан-Веллсі триватиме до 17 жовтня.

Найкращий в історії результат українок на турнірі – вихід до півфіналу Еліни Світоліної в 2019 році.

Призові і рейтингові очки турніру в Індіан-Веллсі:

  • Чемпіон: 1 209 730 доларів / 1000 очок
  • Фіналіст 640 000 доларів / 650 очок
  • Півфіналіст: 335 000 доларів / 390 очок
  • Чвертьфіналіст: 175 000 доларів / 215 очок
  • Четвертий раунд: 92 000 доларів / 120 очок
  • Третій раунд 51 895 доларів / 65 очок
  • Другий раунд: 29 045 доларів / 35 очок
  • Перший раунд: 18 155 доларів США / 1 бал

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