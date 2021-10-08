Злодії повернули легенді тенісу каблучку. Він ховав її в кросівках

Енді Маррей, який раніше очолював світовий тенісний рейтинг, став жертвою злодіїв. Але історія завершилася благополучно для спортсмена

Маррею повернули украдене

Дворазовий олімпійський чемпіон і переможець трьох турнірів "Великого шолома", британський тенісист Енді Маррей повідомив, що йому повернули вкрадене каблучка.

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Раніше 34-річний Маррей залишив на ніч сушитися кросівки під машиною. Коли він пішов за взуттям на наступний ранок, його вже не було. Разом з кросівками пропала і каблучка, яку Енді прив'язує до шнурка під час тренувань та ігор.

"Ви не повірите, але каблучка і кросівки повернулися додому", – написав Маррей в Instagram.

До речі, ми писали, що російська тенісистка Олена Весніна стала жертвою пограбування. На початку вересня грабіжники вкрали з будинку спортсменки олімпійські медалі, а потім повернули їх з вибаченнями і коробкою цукерок.