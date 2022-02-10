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Світило п'ять років: одноклубник Ярмоленка відбувся штрафом за жорстоке поводження з тваринами

Олександр Трикіша
10 лютого, 19:12
Захисник Вест Гема Курт Зума потрапив у скандал після того, як використав свого кота як футбольний м'яч. Але в результаті футболіст відбувся лише грошовим штрафом

Курт Зума відбувся штрафом, але головні проблеми можуть бути попереду / Фото: REUTERS

Згідно з британськими законами, за насильство над тваринами передбачено серйозні штрафи та ув'язнення терміном до 5 років.

У поліції відразу ж заявили про початок розслідування, але невдовзі повідомили, що не заводитимуть справу на футболіста.

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У клубі виявилися не настільки великодушними. Керівництво Вест Гема оштрафувало Зуму на 250 тисяч фунтів – максимальну суму штрафу у таких випадках.

Але на цьому проблеми футболіста не закінчуються. На хвилі загального обурення спонсори стали відмовлятися від співпраці з гравцем, інші навіть пригрозили розірвати контракти з клубом.

До того ж Британське Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження конфіскувало обох котів, пише BBC.

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Нагадаємо, раніше відразу в кілька скандалів потрапив український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко. Спершу ексдинамівця звинуватили у незаконній рекламі тоталізаторів, що заборонено англійським футбольним законом.

Україні приготували матч невдах у разі поразки Шотландії / Фото: REUTERS

А потім фанати Вест Гема вимагали вигнати Ярмоленка з команди. Вболівальників обурило небажання українця святкувати забитий м'яч "молотобійців".