Светило пять лет: одноклубник Ярмоленко отделался штрафом за жестокое обращение с животными

Курт Зума отделался штрафом, но главные проблемы могут быть впереди / Фото: REUTERS

Согласно британским законам, за насилие над животными предусмотрены серьезные штрафы и тюремное заключение сроком до 5 лет.

В полиции сразу же заявили о начале расследования, но вскоре сообщили, что не будут заводить дело на футболиста.

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В клубе оказались не настолько великодушными. Руководство Вест Хэма оштрафовало Зуму на 250 тысяч фунтов – максимальную сумму штрафа в таких случаях.

Но на этом проблемы футболиста не заканчиваются. На волне всеобщего негодования спонсоры стали отказываться от сотрудничества с игроком, а другие даже пригрозили разорвать контракты с клубом.

К тому же Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения конфисковало обеих кошек, пишет BBC.

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Напомним, ранее сразу в несколько скандалов угодил украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Сперва экс-динамовца обвинили в незаконной рекламе тотализаторов, что запрещено английским футбольным законом.

Украине приготовили матч неудачников в случае поражения Шотландии / Фото: REUTERS

А затем фанаты Вест Хэма потребовали выгнать Ярмоленко из команды. Болельщиков возмутило нежелание украинца праздновать забитый мяч "молотобойцев".