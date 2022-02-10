9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Светило пять лет: одноклубник Ярмоленко отделался штрафом за жестокое обращение с животными

Александр Трикиша
10 февраля, 19:12
Защитник Вест Хэма Курт Зума попал в скандал после того, как использовал своего кота в качестве футбольного мяча. Но в итоге футболист отделался лишь денежным штрафом

Курт Зума отделался штрафом, но главные проблемы могут быть впереди / Фото: REUTERS

Согласно британским законам, за насилие над животными предусмотрены серьезные штрафы и тюремное заключение сроком до 5 лет.

В полиции сразу же заявили о начале расследования, но вскоре сообщили, что не будут заводить дело на футболиста.

Реклама

В клубе оказались не настолько великодушными. Руководство Вест Хэма оштрафовало Зуму на 250 тысяч фунтов – максимальную сумму штрафа в таких случаях.

Но на этом проблемы футболиста не заканчиваются. На волне всеобщего негодования спонсоры стали отказываться от сотрудничества с игроком, а другие даже пригрозили разорвать контракты с клубом.

К тому же Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения конфисковало обеих кошек, пишет BBC.

Реклама

Напомним, ранее сразу в несколько скандалов угодил украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко. Сперва экс-динамовца обвинили в незаконной рекламе тотализаторов, что запрещено английским футбольным законом.

Украине приготовили матч неудачников в случае поражения Шотландии / Фото: REUTERS

А затем фанаты Вест Хэма потребовали выгнать Ярмоленко из команды. Болельщиков возмутило нежелание украинца праздновать забитый мяч "молотобойцев".