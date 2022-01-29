Суркіс мав рацію: Алієв покаявся за пиятики, що занапастили кар'єру

Алієв признав, що сам загубив свою кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

Алієв попрощався з великим футболом шість років тому, Мілевський повісив бутси на цвях минулої осені.

Оголошуючи про завершення кар'єри, Мілевський написав листа собі молодому, щоб попередити його про помилки, серед яких були нічні клуби та контракт з Динамо.

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Алієв майже слово в слово повторив Мілевського і навіть закликав молоде покоління не повторювати його помилок.

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"Контент Кента він більше знімався і розповідав про те, як не треба поводитися. Саме футболісту. Ці всі гульки, дискотеки, випивка – вона є і буде. Мені і батько, і Ігор Михайлович казав: "Саня, пограй 15 років, зароби гроші, невелика кар'єра". Він мав рацію, воно швидко пролітає.

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Я показував молодим хлопцям, що так не треба робити. Вибрав собі футбол – займайся, люби. Тобі за це хороші гроші платять, люди впізнаватимуть. Це кайф. Я міг ще більше дати українському футболу. Десь винен сам, за свою поведінку та спосіб життя, який є. Я розумію і не жалкую, я такий який є", – зізнався Алієв у програмі BurBuzz.

Також Алієв розповів, що він передав би собі молодому, якби писав листа, як Мілевський.

"Я повернувся б у той час, коли мені було 17 років і не робив ті помилки, гульки та алкоголь, які були. Я у 17 років вийшов у основному складі, почали говорити і десь понесло мене. Хто у бари водив? Сам ніхто не змушував.

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