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Супергол Ярмоленка став дев'ятим у рейтингу кращих на Євро-2020: хто переміг

14 липня, 20:21

Олександр Трикіша

Визначився кращий гол Євро-2020. Постріл Патрік Шика з центрі поля найбільше сподобався вболівальникам. А Ярмоленко зайняв лише дев'яте місце

Гол Шика визнаний кращим на Євро-2020, Ярмоленко на 9-му місці / Фото: Reuters

Гол нападника збірної Чехії Патріка Шика в ворота команди Шотландії в першому турі визнаний кращим на Євро-2020. А ось постріл Андрія Ярмоленка в матчі проти Нідерландів опинився лише на дев'ятому місці. Раніше ми писали, що Ярмоленко – кращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5.

Майже 800 000 голосів було віддано протягом доби за десятку кращих голів турніру, обрану технічними спостерігачами УЄФА, повідомляється на офіційному сайті організації.

ТОП-10 голів за версією УЄФА:

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