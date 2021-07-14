Супергол Ярмоленко стал девятым в рейтинге лучших на Евро-2020: кто победил

Определился лучший гол Евро-2020. Выстрел Патрик Шика из центре поля больше всех понравился болельщикам. А Ярмоленко занял лишь девятое место

Гол Шика признан лучшим на Евро-2020, Ярмоленко на 9-м месте / Фото: Reuters

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Шотландии в первом туре признан лучшим на Евро-2020. А вот выстрел Андрея Ярмоленко в матче против Нидерландов оказался лишь на девятом месте. Ранее мы писали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5.

Почти 800 000 голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

ТОП-10 голов по версии УЕФА:

Патрик Шик, Шотландия – Чехия 0:2 (14.06, тур 1)

Поль Погба, Франция – Швейцария 3:3 (пен. 4:5) (28.06, 1/8 финала)

Лука Модрич, Хорватия – Шотландия 3:1 (22.06, тур 3)

Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия 1:2 (02.07, 1/4 финала)

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Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия 1:2 (17.06, тур 2)

﻿Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия 0:3 (15.06, тур 1)

Альваро Мората, Италия – Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)

Миккель Дамсгор, Англия – Дания 2:1 (доп. вр.) (07.07, 1/2 финала)

Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина 3:2 (13.06, Тур 1)

Федерико Кьеза, Италия – Испания 1:1 (пен. 4:2) (06.07, 1/2 финала)