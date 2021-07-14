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Супергол Ярмоленко стал девятым в рейтинге лучших на Евро-2020: кто победил

14 июля, 20:21

Александр Трикиша

Определился лучший гол Евро-2020. Выстрел Патрик Шика из центре поля больше всех понравился болельщикам. А Ярмоленко занял лишь девятое место

Гол Шика признан лучшим на Евро-2020, Ярмоленко на 9-м месте / Фото: Reuters

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота команды Шотландии в первом туре признан лучшим на Евро-2020. А вот выстрел Андрея Ярмоленко в матче против Нидерландов оказался лишь на девятом месте. Ранее мы писали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5.

Почти 800 000 голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

ТОП-10 голов по версии УЕФА:

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