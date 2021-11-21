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Сульшер на Range Rover виїхав із бази МЮ, але раптом зупинився

Олег Люлька
21 листопада, 19:43
Норвезький фахівець попрощався з Манчестер Юнайтед

Від'їзд Сульшера з бази МЮ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося, як Уле Гуннар Сульшер, звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, залишив базу МЮ.

48-річний норвежець виїхав із бази манкуніанців на своєму чорному Range Rover, помахавши "До побачення!" через скло журналістам, що його чекали.

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Однак трохи від'їхавши, Сульшер зупинився.

На узбіччі Уле Гуннара проводжав один із фанатів МЮ – Люк Селлерс. І Сульшер вийшов із машини, щоб його обійняти.

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"Для мене було честю працювати в МЮ", – сказав уболівальнику тепер уже колишній наставник команди.

Зазначимо, що букмекери сватають у наступники Сульшера Зідана, Карріка та Роджерса.

А от Роналду хотів би бачити новим тренером МЮ Луїса Енріке.

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Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Роналду і Луїс Енріке / Фото: Reuters