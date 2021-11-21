Сульшер на Range Rover виїхав із бази МЮ, але раптом зупинився

Від'їзд Сульшера з бази МЮ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося, як Уле Гуннар Сульшер, звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, залишив базу МЮ.

48-річний норвежець виїхав із бази манкуніанців на своєму чорному Range Rover, помахавши "До побачення!" через скло журналістам, що його чекали.

Реклама

Однак трохи від'їхавши, Сульшер зупинився.

На узбіччі Уле Гуннара проводжав один із фанатів МЮ – Люк Селлерс. І Сульшер вийшов із машини, щоб його обійняти.

Реклама

"Для мене було честю працювати в МЮ", – сказав уболівальнику тепер уже колишній наставник команди.

Зазначимо, що букмекери сватають у наступники Сульшера Зідана, Карріка та Роджерса.

А от Роналду хотів би бачити новим тренером МЮ Луїса Енріке.

Реклама

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters