Сульшер на Range Rover выехал с базы МЮ, но вдруг остановился

Отъезд Сульшера с базы МЮ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось, как Уле Гуннар Сульшер, уволенный с должности главного тренера Манчестер Юнайтед, покинул базу МЮ.

48-летний норвежец выехал с базы манкунианцев на своем черном Range Rover, помахав "Пока!" через стекло поджидавшим его журналистам.

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Однако, немного отъехав, Сульшер остановился.

У обочины Уле Гуннара провожал один из фанатов МЮ – Люк Селлерс. И Сульшер вышел из машины, чтобы его обнять.

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"Для меня было честью работать в МЮ", – сказал болельщику теперь уже бывший наставник команды.

Отметим, что букмекеры сватают в преемники Сульшеру Зидана, Каррика и Роджерса.

А вот Роналду хотел бы видеть новым тренером МЮ Луиса Энрике.

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Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters