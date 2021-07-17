Суддям УПЛ заплатять утричі більше: озвучені нові гонорари

Монзуль і її бригада / Фото: УАФ
Гонорари арбітрів української Прем'єр-ліги в новому сезоні істотно зростуть.
За один матч суддя в полі отримає вже не 12 тисяч грн, як раніше, а 30 тисяч грн. Виплачуватимуть ці гроші арбітрам клуби-господарі УПЛ.
Про це повідомляє журналіст Роман Бебех у Telegram-каналі Бомбардир.
Також клуби зобов'язані покрити суддям витрати на дорогу (3 000 грн) і проживання (6 000 грн). Рефері на ці гроші самостійно зніматимуть собі готель і харчуватимуться.
При цьому з регламенту УПЛ прибрали пункт, за яким клуби зобов'язані зустрічати арбітрів, селити їх до готеліі і годувати, що, за ідеєю, має мінімізувати корупційну складову в суддівському питанні.
Додамо, що гонорар асистентів, четвертого арбітра і делегата УАФ зросте з 6 тисяч до 15 тисяч грн. Але суми ще не остаточні, оскільки арбітри свої підписи під угодами ще не поставили.
Головна зірка українського суддівства Катерина Монзуль
Читайте також: Суддя, який потрапив у скандал у матчі України на Євро, завершив міжнародну кар'єру
Раніше президент Інгульця пригрозив рубати суддям УПЛ руки по лікоть.
Новини на цю ж тему:Ворога з Росії призначили на матч збірної Чехії на Євро-2020 Суддя, який потрапив у скандал у матчі України на Євро, завершив міжнародну кар'єру Нарешті! В УЄФА відреагували на пірнання Стерлінга в штрафному майданчику данців Пенальті на Стерлінгу: у арбітрів України та Росії – протилежні думки