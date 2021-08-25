Соромно, знаю: олімпійська чемпіонка з України слухає забороненого Моргенштерна

Ольга Харлан слухає Моргенштерна / Фото: Reuters

На початку літа оскандалилася збірна України, коли в плейлист нашої команди до Євро-2020 був включений заборонений в Україні виконавець Моргенштерн.

А тепер, виявляється, його пісні слухає і наша знаменита шаблістка в паузах між поєдинками. Правда, спортсменці соромно за свій вибір.

"Сумні пісні точно не слухаю, не тей настрій. Моргенштерн, як би жахливо це не звучало. Але, блін, він всюди. Slava Marlow, вони всі як брати. Соромно, знаю. Сама іноді так: "Все, вистачить це слухати. Така маячня".

Моргенштерн оголився перед батьками Ділари / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Молодий чоловік у мене теж слухає таку музику. Русский реп, Елджей йому сподобався. Він не розуміє, про що той співає. Але йому прикольно. Кажу, що добре, що він не розуміє ", – зізналася Харлан в інтерв'ю tribuna.ua.

Раніше ми писали, що зірка українського спорту відмовилася від російського громадянства. Ольга Харлан не уявляє, як би вона фехтували за іншу країну з іншим прапором.