Стыдно, знаю: олимпийская чемпионка из Украины слушает запрещенного Моргенштерна

Ольга Харлан слушает Моргенштерна / Фото: Reuters

В начале лета оскандалилась сборная Украины, когда в плейлист нашей команды к Евро-2020 был включен запрещенный в Украине исполнитель Моргенштерн.

А теперь, оказывается, его песни слушает и наша знаменитая саблистка в паузах между поединками. Правда, спортсменке стыдно за свой выбор.

"Грустные песни точно не слушаю, не то настроение. Моргенштерн, как бы ужасно это ни звучало. Но, блин, он везде. Slava Marlow, они все как братья. Стыдно, знаю. Сама иногда так: "Все, хватит это слушать. Такой бред".

Моргенштерн оголился перед родителями Дилары / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Молодой человек у меня тоже слушает такую музыку. Русский реп, Элджей ему понравился. Он-то не понимает, о чем тот поет. Но ему прикольно. Говорю, что хорошо, что он не понимает", – призналась Харлан в интервью tribuna.ua.

Ранее мы писали, что звезда украинского спорта отказалась от российского гражданства. Ольга Харлан не представляет, как бы она фехтовала за другую страну с другим флагом.