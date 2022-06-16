Соромно, що я грав у Росії: форвард збірної України прозрів

Росія знищує мирне населення на батьківщині Селезньова

Український нападник Євген Селезньов має у своїй кар'єрі один період, яким не варто хвалитися. У 2016 році він перейшов з Дніпра в Кубань.

Селезньов народився у Макіївці і його не бентежило, що на момент переїзду в Краснодар фактично Росія контролювала Донбас.

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Проте з початком повномасштабної війни Селезньов прозрів. Він засудив російську агресію.

"Моя позиція одна – я українець, крапка... Так, мені соромно, що я колись грав у Росії. Якщо ти називаєш когось братом і приходиш його вбивати, то... Це ідіотизм", – сказав Селезньов у коментарі YouTube-каналу SportArena.

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Хто такий Євген Селезньов

36-річний форвард за свою кар'єру виступав у таких командах – Шахтар, Арсенал Київ, Дніпро, Кубань (Росія), Карабюкспор (Туреччина), Акхісар (Туреччина), Малага (Іспанія), Бурсаспор (Туреччина), Колос. З 2021 року грає за Минай.

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З Шахтарем вигравав чемпіонат України, Кубок України і Кубок УЄФА. З Дніпром доходив до фіналу Ліги Європи. З Акхісаром перемагав у Кубку Туреччини.

За збірну України провів 58 матчів та забив 11 голів.

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Нагадаємо, Євген у 2016 році поїхав грати за Кубань. В результаті росіяни кинули нашого форварда на гроші і за півроку він залишив краснодарський клуб.