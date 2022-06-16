Стыдно, что я играл в России: форвард сборной Украины прозрел

Россия уничтожает мирное население на родине Селезнева / Фото: REUTERS

Украинский нападающий Евгений Селезнев имеет в своей карьере один период, которым не стоит хвастаться. В 2016 году он перешел из Днепра в Кубань.

Селезнев родился в Макеевке и его не смущало, что на момент переезда в Краснодар фактически Россия контролировала Донбасс.

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Однако с началом полномасштабной войны Селезнев прозрел. Он осудил российскую агрессию.

"Моя позиция одна – я украинец, точка... Да, мне стыдно, что я играл когда-то в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь его убивать, то... Это идиотизм", – сказал Селезнев в комментарии YouTube-каналу SportArena.

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Кто такой Евгений Селезнев

36-летний форвард за свою карьеру выступал в таких командах – Шахтер, Арсенал Киев, Днепр, Кубань (Россия), Карабюкспор (Турция), Акхисар (Турция), Малага (Испания), Бурсаспор (Турция), Колос. С 2021 года играет за Минай.

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С Шахтером выигрывал чемпионат Украины, Кубок Украины и Кубок УЕФА. С Днепром доходил до финала Лиги Европы. С Акхисаром побеждал в Кубке Турции.

За сборную Украины провел 58 матчей и забил 11 голов.

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Напомним, Евгений в 2016 году уехал играть за Кубань. В результате россияне кинули нашего форварда на деньги и через полгода он покинул краснодарский клуб.