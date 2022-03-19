Хто прийшов вбивати мій народ, той ляже першим. Селезньов готовий воювати з рашистами

Форвард Миная Євген Селезньов з початку російського вторгнення перебуває в Ужгороді і втікати з України не збирається

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

36-річний футболіст, який у 2016 році виступав у російській Кубані, різко засудив дії рашистських загарбників. Більше того, Селезньов разом із своїм другом Ярославом Ракіцьким збирався вступити до тероборони Києва.

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" – Як Ви ставитеся до Тимощука та Ордеця, які залишилися працювати в Росії та не проявляють своєї громадянської позиції?

– Мене більше цікавлять ті люди, які мешкають в Україні. Що я можу сказати про тих, хто лишився в Росії? Я б у такій ситуації ніколи не залишився в Росії, а про інших не судитиму. Я відповідаю лише сам за себе. Моя позиція одна – хто прийшов вбивати мій народ, той ляже першим.

Тимощука не хвилює горе українського народу / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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- Ваш друг Ярослав Ракіцький одразу після початку війни залишив Зеніт та Росію. Чи спілкувалися з ним?

- Так. Ярик – чистий патріот. Він одразу сказав: Більше моєї ноги у Росії не буде. А його всі до цього критикували. Я знав, що він ніколи не зрадить батьківщину.

Ракицький не став мовчати після обстрілу України / Фото: Колаж: Сьогодні

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– Ракицький не казав, де планує продовжити кар'єру?

- Не знаю. Він зараз у Туреччині. Ярик хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я дуже потрібен, не питання.

Якби я був під час початку війни у Києві, то записався б у тероборону. Я навіть у Сані Усика питав, як пробратися до Києва. Він сказав, що поки що немає безпечних доріг і не варто їхати", – сказав Селезньов в інтерв'ю fanday.net.

Рашистська агресія дуже вплинула на українських спортсменів. Наприклад, молодий футболіст Маріуполя Родіон Плакса зник безвісти. Гравця активно шукає футбольна спільнота на чолі з агентом Олександром Панковим.