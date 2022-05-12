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Стріляю я вміло! Українська біатлоністка налякала ворога

Андрій Трофімов
12 травня, 06:20
22-річна Христина Дмитренко у лавах Національної гвардії захищає Україну від російських окупантів

Христина Дмитренко готова бити окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року Христина Дмитренко змінила біатлонну гвинтівку на автомат. Дівчина пішла до Нацгвардії захищати свою батьківщину. Раніше біатлоністка з Білорусі розповідала, як російські війська розстрілювали їх впритул.

"14 лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го мали їхати на відбіркові етапи до Швейцарії, а згодом на змагання до Італії. Але 24 лютого я прокинулася від повідомлення подруги про початок війни.

Друзі з Чернігова та Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми всі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас відрядили за місцем перебування.

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Я ніколи в житті не могла подумати, що все буде так. Ніхто не міг подумати. Але я не маю страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тож у окупантів не буде шансів.

Нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – я стоятиму до кінця. Перемога обов'язково буде за нами", – цитує Дмитренко МВС України.