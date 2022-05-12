Стріляю я вміло! Українська біатлоністка налякала ворога

Чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року Христина Дмитренко змінила біатлонну гвинтівку на автомат. Дівчина пішла до Нацгвардії захищати свою батьківщину. Раніше біатлоністка з Білорусі розповідала, як російські війська розстрілювали їх впритул.

"14 лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го мали їхати на відбіркові етапи до Швейцарії, а згодом на змагання до Італії. Але 24 лютого я прокинулася від повідомлення подруги про початок війни.

Друзі з Чернігова та Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми всі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас відрядили за місцем перебування.