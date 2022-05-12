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Стреляю я умело! Украинская биатлонистка напугала врага

Андрей Трофимов
12 мая, 06:20
22-летняя Кристина Дмитренко в рядах Национальной гвардии защищает Украину от российских оккупантов

Кристина Дмитренко готова бить оккупантов / Фото: Пресс-служба МВД, Коллаж: Сегодня

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2016 года Кристина Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат. Девушка пошла в Нацгвардию защищать свою родину. Ранее биатлонистка из Беларуси рассказывала, как российские войска расстреливали их в упор.

"14 февраля мы приехали на сборы в Карпаты, уже 27-го должны были ехать на отборочные этапы в Швейцарию, а впоследствии на соревнования в Италию. Но 24 февраля я проснулась от уведомления подруги о начале войны.

Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту пребывания.

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Я никогда в жизни не могла подумать, что все будет так. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет шансов.

Пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца. Победа обязательно будет за нами", – цитирует Дмитренко МВД Украины.