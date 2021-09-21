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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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Страшно, Джошуа? Ентоні назвав головний козир Усика

Олег Люлька
21 вересня, 09:01
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа в поєдинку 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" найбільше побоюється стійки Олександра Усика

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня / Фото: Twitter

"Найбільша загроза, яку несе мені Усик у рингу? Я б сказав, що це його позиція шульги. Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими ортодоксальними хлопцями, як я", – поділився своїми страхами Ентоні Джошуа з ESPN.

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"Та під час тренувального табору я готувався до цього. Я вивчив, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати шульгу і в який момент потрібно завдавати удар у відповідь. Останні три місяці я готувався до нього, тому можу сказати, що адаптувався", – додав Джошуа.

Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

"Я впевнений у собі. Бачу, що й він упевнений в собі. Але одна справа випромінювати впевненість в YouTube, інша – на арені з такою аудиторією. Там ви побачите мій дух", – підсумував Ей-Джей.

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Відзначимо, що у букмекерів фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

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