Страшно, Джошуа? Ентоні назвав головний козир Усика

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа. 25 вересня / Фото: Twitter

"Найбільша загроза, яку несе мені Усик у рингу? Я б сказав, що це його позиція шульги. Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими ортодоксальними хлопцями, як я", – поділився своїми страхами Ентоні Джошуа з ESPN.

Читайте також: Усику не до Джошуа. У його сина – проблеми

"Та під час тренувального табору я готувався до цього. Я вивчив, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати шульгу і в який момент потрібно завдавати удар у відповідь. Останні три місяці я готувався до нього, тому можу сказати, що адаптувався", – додав Джошуа.

Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександр Усика / Фото: Instagram

"Я впевнений у собі. Бачу, що й він упевнений в собі. Але одна справа випромінювати впевненість в YouTube, інша – на арені з такою аудиторією. Там ви побачите мій дух", – підсумував Ей-Джей.

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Відзначимо, що у букмекерів фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Читайте також: "Господь багато разів оберігав мене": відверте зізнання Усика