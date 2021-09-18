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Усику не до Джошуа. У його сина – проблеми

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 вересня, 22:49
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До поєдинку Олександра Усика з Ентоні Джошуа залишаються лічені дні, але, як виявилося, у українського боксера є зараз турботи важливіші, ніж майбутній бій
Усик і його діти
Усик і його діти / Фото: Instagram

Уже 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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Однак, незважаючи на близькість найважливішого бою у своєму житті, 34-річний українець каже, що йому зараз – не до британського суперника.

"Наразі, якщо чесно, я взагалі не думаю про Ентоні Джошуа: що він буде використовувати, як буде боксувати. У мене є трохи часу закінчити свій тренувальний табір. Я більше думаю про те, як почувається мій син у школі, тому що він пішов у перший клас і дуже не хоче цього робити. Він каже: "Я не хочу ходити до школи, тату. Мені там нудно".

"Але все гаразд, він заспокоївся. Так от – я більше про це думаю, ніж про те, що буде робити Ентоні в рингу", – заявив Усик каналу Matchroom Boxing

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Зазначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

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