Страшно, Джошуа? Энтони назвал главный козырь Усика

Александр Усик vs Энтони Джошуа. 25 сентября / Фото: Twitter

"Какая самая большая угроза, которую несет мне Усик в ринге? Я бы сказал, что это его позиция левши. Опасность заключается в том, что он привык драться с такими ортодоксальными парнями, как я", – поделился своими страхами Энтони Джошуа с ESPN.

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"Но во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Я изучил, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и в какой момент нужно наносить ответный удар. Последние три месяца я готовился к нему, поэтому могу сказать, что адаптировался", – добавил Джошуа.

Сравните физическую форму Энтони Джошуа и Александр Усика / Фото: Instagram

"Я уверен в себе. Вижу, что и он уверен в себе. Но одно дело излучать уверенность в YouTube, другое – на арене с такой аудиторией. Там вы увидите мой дух", – заключил Эй-Джей.

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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