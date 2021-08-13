13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Старт англійської Прем'єр-ліги: хто фаворит, де дивитися і розклад 1-го туру

Любомир Луканюк
13 серпня, 14:14
Букмекери впевнені, що Манчестер Сіті захистить звання чемпіона Англії. Наш інтерес в АПЛ – виступ легіонерів Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка

Зінченко і Ярмоленко в АПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує найкрутіший у світі національний чемпіонат – англійська Прем'єр-ліга. Титул захищає Манчестер Сіті. Ми стежимо за МанСіті Олександра Зінченка і Вест Хегом Андрія Ярмоленка.

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Хто фаворит? Фахівці букмекерських контор упевнені, що Манчестер Сіті захистить титул. Котирування на перемогу "городян" – 1.70. Далі: Челсі – 5.50, Ліверпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...

Де дивитись. Поєдинки Прем'єр-ліги в Україні можна дивитися на телеканалі Setanta Sport.

Розклад 1-го туру:

П'ятниця, 13 серпня

22:00. Брентфорд – Арсенал

Субота, 14 серпня

14:30. Манчестер Юнайтед – Лідс

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17:00. Бернлі – Брайтон

17:00. Лестер – Вулвергемптон

17:00. Уотфорд – Астон Вілла

17:00. Челсі – Крістал Пелас

17:00. Евертон – Саутгемптон

19:30. Норвіч – Ліверпуль

Неділя, 15 серпня

16:00. Ньюкасл – Вест Гем

18:30. Тоттенгем – Манчестер Сіті

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