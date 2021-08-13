Старт англійської Прем'єр-ліги: хто фаворит, де дивитися і розклад 1-го туру

Зінченко і Ярмоленко в АПЛ / Фото: Getty Images
Сьогодні стартує найкрутіший у світі національний чемпіонат – англійська Прем'єр-ліга. Титул захищає Манчестер Сіті. Ми стежимо за МанСіті Олександра Зінченка і Вест Хегом Андрія Ярмоленка.
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Хто фаворит? Фахівці букмекерських контор упевнені, що Манчестер Сіті захистить титул. Котирування на перемогу "городян" – 1.70. Далі: Челсі – 5.50, Ліверпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...
Де дивитись. Поєдинки Прем'єр-ліги в Україні можна дивитися на телеканалі Setanta Sport.
Розклад 1-го туру:
П'ятниця, 13 серпня
22:00. Брентфорд – Арсенал
Субота, 14 серпня
14:30. Манчестер Юнайтед – Лідс
17:00. Бернлі – Брайтон
17:00. Лестер – Вулвергемптон
17:00. Уотфорд – Астон Вілла
17:00. Челсі – Крістал Пелас
17:00. Евертон – Саутгемптон
19:30. Норвіч – Ліверпуль
Неділя, 15 серпня
16:00. Ньюкасл – Вест Гем
18:30. Тоттенгем – Манчестер Сіті