13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Старт английской Премьер-лиги: кто фаворит, где смотреть и расписание 1-го тура

Любомир Луканюк
13 августа, 14:14
Букмекеры уверены, что Манчестер Сити защитит звание чемпиона Англии. Наш интерес в АПЛ – выступление легионеров Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко

Зинченко и Ярмоленко в АПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня стартует самый крутой в мире национальный чемпионат – английская Премьер-лига. Титул защищает Манчестер Сити. Мы следим за МанСити Александра Зинченко и Вест Хэмом Андрея Ярмоленко.

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Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что Манчестер Сити защитит титул. Котировки на победу "горожан" – 1.70. Далее: Челси – 5.50, Ливерпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...

Где смотреть. Поединки Премьер-лиги в Украине можно смотреть на телеканале Setanta Sport.

Расписание 1-го тура:

Пятница, 13 августа

22:00. Брентфорд – Арсенал

Суббота, 14 августа

14:30. Манчестер Юнайтед – Лидс

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17:00. Бернли – Брайтон

17:00. Лестер – Вулверхэмптон

17:00. Уотфорд – Астон Вилла

17:00. Челси – Кристал Пэлас

17:00. Эвертон – Саутгемптон

19:30. Норвич – Ливерпуль

Воскресенье, 15 августа

16:00. Ньюкасл – Вест Хэм

18:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити

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