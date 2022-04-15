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Став відомий список гравців збірної України для підготовки до відбору на ЧС-2022

Анатолій Дерека
15 квітня, 18:47
Команда розпочне підготовку до гри із Шотландією 29 квітня. Михайло Мудрик та Олексій Гуцуляк вперше отримали виклик до національної збірної

Олександр Петраков визначився із гравцями з УПЛ на матч із Шотландією

Футбольна збірна України незабаром розпочне підготовку до стикових матчів відбору на ЧС-2022. Гра проти Шотландії не відбулася у березні через військову агресію Росії проти нашої країни.

29 квітня команда Олександра Петракова збереться у Словенії, де зможе провести збір завдяки президенту УЄФА Олександеру Чеферіну На нього коуч викликав 25 гравців, які представляють клуби УПЛ.

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Воротарі:

  • Георгій Бущан (Динамо)
  • Андрій П'ятов (Шахтар)
  • Анатолій Трубін (Шахтар)
  • Дмитро Різник (Ворскла)

Захисники:

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  • Олександр Караваєв (Динамо)
  • Ілля Забарний (Динамо)
  • Валерій Бондар (Шахтар)
  • Юхим Конопля (Шахтар)
  • Сергій Кривцов (Шахтар)
  • Олександр Сирота (Динамо)
  • Денис Попов (Динамо)
  • Микола Матвієнко (Шахтар)
  • Віктор Корнієнко (Шахтар)

Півзахисники:

  • Тарас Степаненко (Шахтар)
  • Сергій Сидорчук (Динамо)
  • Олександр Піхальонок (Дніпро-1)
  • Віталій Буяльський (Динамо)
  • Михайло Мудрик (Шахтар)
  • Олексій Гуцуляк (Дніпро-1)
  • Сергій Булеца (Зоря)
  • Микола Шапаренко (Динамо)
  • Віктор Циганков (Динамо)

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Нападники:

  • Артем Бєсєдін (Динамо)
  • Артем Довбик (Дніпро-1)
  • Денис Гармаш (Динамо)

Легіонери приєднаються до команди після закінчення сезону у Європі. Команда житиме та тренуватиметься на базі Асоціації футболу Словенії, яка розташована в регіоні Горенська. На її території є три футбольні поля, готель "Брдо", конгрес-центр та навіть замок.

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна пройде 1 червня у Глазго . Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.