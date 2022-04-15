Стал известен список игроков сборной Украины для подготовки к отбору на ЧМ-2022

Александр Петраков определился с игроками из УПЛ на матч с Шотландией

Футбольная сборная Украины скоро начнет подготовку к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022. Игра против Шотландии не состоялась в марте из-за военной агрессии России против нашей страны.

29 апреля команда Александра Петракова соберется в Словении, где сможет провести сбор благодаря президенту УЕФА Александеру Чеферину. На него коуч вызвал 25 игроков, которые представляют клубы УПЛ.

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Вратари:

Георгий Бущан (Динамо)

Андрей Пятов (Шахтер)

Анатолий Трубин (Шахтер)

Дмитрий Ризнык (Ворскла)

Защитники:

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Александр Караваев (Динамо)

Илья Забарный (Динамо)

Валерий Бондарь (Шахтер)

Ефим Конопля (Шахтер)

Сергей Кривцов (Шахтер)

Александр Сирота (Динамо)

Денис Попов (Динамо)

Николай Матвиенко (Шахтер)

Виктор Корниенко (Шахтер)

Полузащитники:

Тарас Степаненко (Шахтер)

Сергей Сидорчук (Динамо)

Александр Пихаленок (Днепр-1)

Виталий Буяльский (Динамо)

Михаил Мудрик (Шахтер)

Алексей Гуцуляк (Днепр-1)

Сергей Булеца (Заря)

Николай Шапаренко (Динамо)

Виктор Цыганков (Динамо)

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Нападающие:

Артем Беседин (Динамо)

Артем Довбик (Днепр-1)

Денис Гармаш (Динамо)

Легионеры присоединятся к команде после окончания сезона в Европе. Команда будет жить и тренироваться на базе Ассоциации футбола Словении, которая расположена в регионе Горенска. На ее территории есть три футбольных поля, отель "Брдо", конгресс-центр и даже замок.

Напомним, что матч Шотландия – Украина пройдет 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.