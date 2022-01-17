Справедливість перемогла! Левандовський визнаний найкращим футболістом світу

Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА / Фото: Getty Images

17 січня у Цюріху пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

Нападника Баварії Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА. Він випередив у голосуванні Мохамеда Салаха та Ліонеля Мессі. Це друга нагорода Левандовського у кар'єрі.

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Всі переможці The Best FIFA Football Awards 2021:

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Найкращий футболіст: Роберт Левандовський (Польща, Баварія)

Роберт Левандовський (Польща, Баварія) Найкраща футболістка: Олексія Путельяс (Іспанія, Барселона)

Олексія Путельяс (Іспанія, Барселона) Найкращий тренер: Томас Тухель (Німеччина/Челсі)

Томас Тухель (Німеччина/Челсі) Найкращий тренер жіночої команди: Емма Хейз (Англія, Челсі)

Емма Хейз (Англія, Челсі) Найкращий воротар: Едуар Менді (Сенегал, Челсі)

Едуар Менді (Сенегал, Челсі) Найкращий воротар жіночої команди: Крістіан Ендлер (Чілі, ПСЖ / Ліон)

Крістіан Ендлер (Чілі, ПСЖ / Ліон) Найкращий гол: Ерік Ламела (Аргентина, Тоттенхем / Севілья)

Нагорода FIFA's Best вручається з 2016 року, коли організація припинила співпрацю з France Football – засновником нагороди "Золотий м'яч". Перші дві нагороди ФІФА дісталися Кріштіану Роналду, потім у голосуванні виграв Лука Модріч, а у 2019 році найкращим гравцем був визнаний Ліонель Мессі.

Минулого року нагороду отримав форвард Баварії Роберт Левандовський, який випередив Роналду та Мессі.

Нагадаємо, що "Золотий м'яч" у 2021 році всьоме виграв аргентинець Ліонель Мессі. Аргентинець минулого року змінив Барсу на ПСЖ, але не став від цього грати гірше.