Справедливость восторжествовала! Левандовски признан лучшим футболистом мира

Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА / Фото: Getty Images

17 января в Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Лионеля Месси. Это вторая награда Левандовски в карьере.

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Все победители The Best FIFA Football Awards 2021:

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Лучший футболист: Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

Роберт Левандовски (Польша, Бавария) Лучшая футболистка: Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Алексия Путельяс (Испания, Барселона) Лучший тренер: Томас Тухель (Германия, Челси)

Томас Тухель (Германия, Челси) Лучший тренер женской команды: Эмма Хейз (Англия, Челси)

Эмма Хейз (Англия, Челси) Лучший вратарь: Эдуар Менди (Сенегал, Челси)

Эдуар Менди (Сенегал, Челси) Лучший вратарь женской команды: Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион)

Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ / Лион) Лучший гол: Эрик Ламела (Аргентина, Тоттенхэм / Севилья)

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Первые две награды ФИФА достались Криштиану Роналду, затем в голосовании выиграл Лука Модрич, а в 2019 году лучшим игроком был признан Лионель Месси.

В прошлом году награду получил форвард Баварии Роберт Левандовски, который опередил Роналду и Месси.

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Напомним, что "Золотой мяч" в 2021 году в седьмой раз выиграл аргентинец Лионель Месси. Большинство экспертов и болельщиков сошлись во мнении, что награду больше заслужил Роберт Левандовски.