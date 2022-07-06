Спортсменку не пустили на старт чемпіонату світу через взуття

Рохас взяла кросівки для потрійного стрибка, що заборонено правилами / Фото: Колаж: Сьогодні

15 липня в американському Юджині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання зі стрибків у довжину пропустить Юлімар Рохас. Причина дуже незвична.

Раніше ми писали, що спринтер в унікальному стрибку виграв золоту медаль.

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Спортсменка з Венесуели виступила у кваліфікації на чемпіонат світу в червні й відібралася на турнір зі стрибків у довжину з результатом 6,93 м. Проте пізніше виявилося, що спортсменка виступала у кросівках для потрійного стрибка, що заборонено правилами. Результат Рохас було анульовано.

Тепер Рохас виступить на ЧС-2022 лише у потрійному стрибку.

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Юлімар Рохас 26 років. Вона чемпіонка Токіо-2022 та срібна призерка Ріо-2016 у потрійному стрибку. У цій же дисципліні двічі поспіль ставала чемпіонкою світу.

На Олімпійських іграх у Токіо Рохас стрибнула на 15,67 м і оновила світовий рекорд українки Інеси Кравець, що тримався з 1995 року.

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Раніше Арман Дюплантіс встановив новий рекорд у стрибках із жердиною.