Спортсмен з Уганди зник в Японії перед Олімпіадою

Важкоатлет з Уганди не з'явився на щоденне тестування на коронавірус, а в останній раз його бачили пізно вночі. Поліція шукає зниклого спортсмена

Поліція шукає зниклого спортсмена / Фото: Reuters

20-річного спортсмена з Уганди Джуліус Секітолеко зник в Японії напередодні старту Олімпіади-2020. В останній раз важкоатлета бачили в готелі о пів на першу ночі в п'ятницю.

У той же день опівдні він не з'явився на щоденне ПЛР-тестування на коронавірус. Спортсмена в його кімнаті не виявилося. Тоді про зникнення було повідомлено в поліцію. Зараз адміністрація міста Ідзумі-Сано і поліція ведуть пошуки зниклого спортсмена, пише СЕ, посилаючись на агентство Kyodo.

Раніше ми писали, що збірна України втрачає свою зірку за тиждень до старту Олімпіади. Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобо травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт.

Також повідомлялося, що дочка ексгравця збірної України представить Росію на Олімпіаді-2020. Анастасія Близнюк виступить на третій для себе Олімпіаді. Гімнастка народилася в Запоріжжі в родині українського футболіста, але вирішила виступати за Росію.