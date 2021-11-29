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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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"Спорт – це корупція, це несправедливо"! Усик здивував своєю заявою

Юлія Сениско
29 листопада, 14:53
Відомий український боксер виклав у мережі доволі загадковий фрагмент розмови про хабарі у світі спорту

Олександр Усик - відомий український боксер

Олександр Усик вирішив заінтригувати своїх фанатів і поділився невеличкою частиною своєї розмови із інкогніто:

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"Не програв, але руку підняли не мені. Все...Значить я програв.

Я приїхав додому, знову сказав, що спорт – це корупція, це несправедливо, життя несправедливе і знову пішов...",- емоційно висловився Олександр у своєму Instagram.

Розповідь Усика обірвалась на досить цікавому моменті. Деталей щодо контексту сказаного боксер поки що не розголошує.

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Усик і його золота обновка / Фото: Instagram

На відео чітко видно, що навпроти боксера – співрозмовник, а на столі лежить традиційна атрибутика журналіста – записник, телефон та ручка.

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Можемо тільки припустити, що зовсім скоро з'явиться гаряче інтерв'ю із усіма подробицями спортивної кар'єри Олександра.

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