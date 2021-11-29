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11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
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"Спорт – это коррупция, это несправедливо"! Усик удивил своим заявлением

Юлия Сениско
29 ноября, 14:53
Известный украинский боксер поделился в сети довольно загадочным фрагментом разговора о взятках в мире спорта

Александр Усик - известный украинский боксёр

Александр Усик решил заинтриговать своих фанатов и поделился небольшой частью своего разговора с инкогнито:

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"Не проиграл, но руку подняли не мне. Все...Значит, я проиграл.

Я приехал домой, снова сказал, что спорт – это коррупция, это несправедливо, жизнь несправедлива и снова ушел...",- эмоционально выразился Александр в своем Instagram.

Рассказ Усика оборвался на довольно интересном моменте. Деталей по поводу контекста сказанного, боксер пока не разглашает.

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Усик и его золотая обновка / Фото: Instagram

На видео хорошо видно, что напротив боксера – собеседник, а на столе лежит традиционная атрибутика журналиста – блокнот, телефон и ручка.

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Можем только предположить, что совсем скоро появится горячее интервью со всеми подробностями спортивной карьеры Александра.

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