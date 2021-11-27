Ничего себе бой! Усик провел битву взглядов с нокаутером из Броваров

Сойтись лицом к лицу с Александром Усиком рискнул Назри Рагимов, который на 40 килограммов легче супертяжа

Усик vs Рагимов / Фото: Instagram

У Александра Усика, который готовится отправить на пенсию Энтони Джошуа, нарисовался неожиданный соперник.

Дуэль взглядов с ним провел 20-летний Назри Акбер Оглы Рагимов, который дрался в дивизионе Василия Ломаченко – легком весе, а недавно поднялся в первую полусреднюю категорию (63,5 кг).

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Судя по фото, оба бойца, Усик и Рагимов, несмотря на разницу в весе, настроены решительно.

"Посмотрел в глаза страху", – написал у себя в Instagram Рагимов.

А на вопрос одного из фолловеров, когда бой с Усиком, Назри ответил: "Скоро".

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Правда, добавил при этом смайлик.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что дуэль взглядов Усика и Рагимова была лишь мотивирующей тренировкой – Усик зарядил уверенностью знакомого боксера перед следующими поединками последнего.

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Отметим, что сейчас Назри Рагимов проживает в Броварах, где в свое время начиналась карьера братьев Кличко. На его счету на профи-ринге – 9 побед (6 нокаутом) и 3 поражения.

Кстати, недавно Виталий Кличко дал прогноз на бой Усик – Ломаченко, если бы такой состоялся. "Я могу сразу сказать, что Усик победит, потому что он тяжелее", – заявил Кличко.

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