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Врятуйте Маріуполь. "Азовець" завоював золото на Іграх нескорених та закликав допомогти місту

Сергій Шаховець
20 квітня, 15:15
Ветеран "Азова" Ігор Галушка віддав усі сили, щоб стати чемпіоном Ігор неcкорених та нагадати усьому світові про трагедію Маріуполя

Чемпіон Ігор неcкорених Ігор Галушка закликав урятувати Маріуполь / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує завойовувати медалі на Іграх неcкорених-2022, що проходять у нідерландській Гаазі.

П'яту золоту медаль українській команді приніс львів'янин Ігор Галушка. Спортсмен став найкращим у веслуванні на тренажерах.

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Ігор Галушка – ветеран Національної гвардії України. У 2014 – 2017 роках він воював на Донбасі у складі батальйону "Азов".

За словами Ігоря, мужність захисників Маріуполя мотивувала його на виступ у Іграх. На церемонію нагородження Галушка вийшов з прапором України, на якому було написано "Save Mariupol" ("Врятуйте Маріуполь") та емблемою полку "Азов".

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"Мої побратими зараз воюють у Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів.

Вони захищають українську землю там, і саме завдяки їхній мужності та силі я можу боротися тут! Вони дають мені сили!" – наводить слова Галушки Суспільне.Спорт.

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Нагадаємо, ключовий промисловий центр та порт на Азовському морі оточений з усіх боків військами російських фашистів. Оборону Маріуполя мужньо тримають бійці полку "Азов" та інші підрозділи ЗСУ. Обстріли та бомбардування приморського міста не припиняються з початку війни.