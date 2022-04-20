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Спасите Мариуполь. "Азовец" завоевал золото на Играх непокоренных и призвал помочь городу

Сергей Шаховец
20 апреля, 15:15
Ветеран "Азова" Игорь Галушка отдал все силы, чтобы стать чемпионом Игр непокоренных и напомнить всему миру о трагедии Мариуполя

Чемпион Игр непокоренных Игорь Галушка призвал спасти Мариуполь / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает завоевывать медали на Играх непокоренных-2022, проходящих в нидерландской Гааге.

Пятую золотую медаль украинской команде принес львовянин Игорь Галушка. Спортсмен стал лучшим в гребле на тренажерах.

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Игорь Галушка – ветеран Национальной гвардии Украины. В 2014 – 2017 годах он воевал на Донбассе в составе батальона "Азов".

По словам Игоря, мужество защитников Мариуполя мотивировало его на выступление в Играх. На церемонию награждения Галушка вышел с флагом Украины, на котором было написано "Save Mariupol" ("Спасите Мариуполь") и эмблемой полка "Азов".

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"Мои собратья сейчас воюют в Мариуполе в окружении, без достаточного количества провизии и боеприпасов.

Они защищают украинскую землю там, и именно благодаря их мужеству и силе я могу бороться здесь! Они дают мне силу!" – приводит слова Галушки Суспильне.Спорт.

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Напомним, ключевой промышленный центр и порт на Азовском море окружен со всех сторон войсками российских фашистов. Оборону Мариуполя мужественно держат бойцы полка "Азов" и другие подразделения ВСУ. Обстрелы и бомбардировки приморского города не прекращаются с начала войны.