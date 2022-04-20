Спасите Мариуполь. "Азовец" завоевал золото на Играх непокоренных и призвал помочь городу

Сборная Украины продолжает завоевывать медали на Играх непокоренных-2022, проходящих в нидерландской Гааге.

Пятую золотую медаль украинской команде принес львовянин Игорь Галушка. Спортсмен стал лучшим в гребле на тренажерах.

Игорь Галушка – ветеран Национальной гвардии Украины. В 2014 – 2017 годах он воевал на Донбассе в составе батальона "Азов".

По словам Игоря, мужество защитников Мариуполя мотивировало его на выступление в Играх. На церемонию награждения Галушка вышел с флагом Украины, на котором было написано "Save Mariupol" ("Спасите Мариуполь") и эмблемой полка "Азов".

"Мои собратья сейчас воюют в Мариуполе в окружении, без достаточного количества провизии и боеприпасов.

Они защищают украинскую землю там, и именно благодаря их мужеству и силе я могу бороться здесь! Они дают мне силу!" – приводит слова Галушки Суспильне.Спорт.