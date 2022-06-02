2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Дякуємо, що підгнав! Ексгравець Зеніту закупив дрони для української армії (фото)

Анатолій Дерека
2 червня, 22:23
Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький відправив допомогу Олександру Алієву, який захищає країну зі зброєю в руках

Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

Повномасштабна війна Росії проти нашої країни триває вже понад три місяці. Багато наших спортсменів об'єдналися навколо допомоги Україні у боротьбі проти фашистів.

Вся сутність Росії дійшла і ексгравця збірної України Ярослава Ракицького, який чотири роки грав за Зеніт. Після вторгнення захисник розірвав контракт з пітерцями і повернувся на Батьківщину тренуватися із Шахтарем.

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Також Ярослав вирішив зробити свій внесок у майбутню перемогу над окупантами. На своїй сторінці в Instagram ексгравець Динамо Олександр Алієв опублікував фото з дронами, які Ракицький придбав для ЗСУ.

"Ярику, дякую за підгін! Ярик мовчки закриває всім роти" , – зазначив Алієв.

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Нагадаємо, що Олександр Алієв вступив до лав тероборони Києва одразу після початку повномасштабної війни. Футболіст народився у Хабаровську, проте обурений діями російської армії на нашій території.