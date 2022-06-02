Спасибо за подгон! Экс-игрок Зенита закупил дроны для украинской армии (фото)

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

Полномасштабная война России против нашей страны длится уже более трех месяцев. Многие наши спортсмены объединились вокруг помощи Украине в борьбе против фашистов.

Вся сущность России дошла и до экс-игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого, который четыре года играл за Зенит. После вторжения защитник разорвал контракт с питерцами и вернулся на Родину тренироваться с Шахтером.

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Также Ярослав решил внести свой вклад в будущую победу над оккупантами. На своей страничке в Instagram экс-игрок Динамо Александр Алиев опубликовал фото с дронами, которые Ракицкий приобрел для ВСУ.

"Ярик, спасибо за подгон! Ярик молча закрывает всем рты", – отметил Алиев.

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Напомним, что Александр Алиев вступил в ряды теробороны Киева сразу после начала полномасштабной войны. Футболист родился в Хабаровске, однако возмущен действиями российской армии на нашей территории.