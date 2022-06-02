2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Спасибо за подгон! Экс-игрок Зенита закупил дроны для украинской армии (фото)

Анатолий Дерека
2 июня, 22:23
Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий отправил помощь Александру Алиеву, который защищает страну с оружием в руках

Ярослав Ракицкий / Фото: Getty Images

Полномасштабная война России против нашей страны длится уже более трех месяцев. Многие наши спортсмены объединились вокруг помощи Украине в борьбе против фашистов.

Вся сущность России дошла и до экс-игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого, который четыре года играл за Зенит. После вторжения защитник разорвал контракт с питерцами и вернулся на Родину тренироваться с Шахтером.

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Также Ярослав решил внести свой вклад в будущую победу над оккупантами. На своей страничке в Instagram экс-игрок Динамо Александр Алиев опубликовал фото с дронами, которые Ракицкий приобрел для ВСУ.

"Ярик, спасибо за подгон! Ярик молча закрывает всем рты", – отметил Алиев.

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Напомним, что Александр Алиев вступил в ряды теробороны Киева сразу после начала полномасштабной войны. Футболист родился в Хабаровске, однако возмущен действиями российской армии на нашей территории.