Дякую, містере! Зінченко подякував Шевченку за роботу

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні / Фото: УАФ

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко назвав Андрія Шевченка містером і подякував за спільну роботу в національній команді.

"З дитинства я навіть мріяти не міг про зустріч з вами особисто і про те, що у мене буде можливість навчитися футболу у вас. Велике спасибі, містере, і всім вашим фантастичним співробітникам за все, що ви зробили для мене, для команди і для усієї країни!" – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко покинув пост у збірній України і замість нього сьогодні в.о. головного тренера призначений Олександр Петраков.

Раніше Петраков працював багато років з юнацькими і молодіжними командами. У 2019 році під керівництвом Петракова молодіжна збірна України U-20 виграла чемпіонат світу!

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У Петракова немає багато часу на знайомство з командою. Вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року. А 4 вересня до Києва приїдуть чинні чемпіони світу – збірна Франції.