19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Спасибо, мистер! Зинченко поблагодарил Шевченко за работу

Любомир Луканюк
18 августа, 12:07
Игрок сборной Украины Александр Зинченко написал в соцсетях трогательный пост в адрес бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко назвал Андрея Шевченко мистером и поблагодарил за совместную работу в национальной команде.

"С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо, мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!" – написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что Андрей Шевченко покинул пост в сборной Украины и вместо него сегодня и.о. главного тренера назначен Александр Петраков.

Ранее Петраков работал много лет с юношескими и молодежными командами. В 2019 году под руководством Петракова молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира!

Читайте также: Как Украине попасть на ЧМ-2022: схема для нового тренера сборной

У Петракова нет много времени на знакомство с командой. Уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года. А 4 сентября в Киев приедут действующие чемпионы мира – сборная Франции.

Реклама